Balıkesir OSB Yolu 3. kısım tam gaz

Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlatılan 3 etaplı 4 bin 700 metrelik OSB Yolu'nun Çayırhisar Mahallesi içerisinden geçen 3. kısmında çalışmalar sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Balıkesir OSB Yolu 3. kısım tam gaz

Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlatılan 3 etaplı 4 bin 700 metrelik OSB Yolu'nun Çayırhisar Mahallesi içerisinden geçen 3. kısmında çalışmalar sürüyor. Asfalt çalışmalarının başladığı 3. kısım yol tamamlandığında şehir trafiği rahat bir nefes alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı alternatif yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 3 bin 100 metrelik OSB - Atatürk Şehir Hastanesi 1. Kısım ve 500 metrelik Atatürk Şehir Hastanesi- İzmir Yolu 2. kısmın tamamlanmasının ardından yapımına başlanan bin 100 metrelik 3. Kısım yol; İzmir Yolu'ndan başlayarak Çayırhisar Mahallesi içerisinden geçip Teknik Lise Caddesi'ne kadar devam ediyor. 3. Kısımda tüm çalışmalar tamamlandığında OSB ve İzmir Yolu'ndan gelen araçlar, Diş Hastanesi'nin üst kısmından Gümüşçeşme, Gündoğan, AVLU Balıkesir ve Paşaalanı Mahallerine direkt ulaşım sağlayacak.

Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son veren 3 etaplı toplam 4 bin 700 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun; enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ile bisiklet yolu, Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'nde, Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında, Adliye bölgesinde ve Savaştepe Caddesi'nde yaşanan trafik sıkışıklığı da sona erecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen OSB'nin, trafik yükünü kaldırabilecek şekilde planlandı.

Balıkesir OSB Yolu 3. kısım tam gaz

Balıkesir OSB Yolu 3. kısım tam gaz

Balıkesir OSB Yolu 3. kısım tam gaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Son Haberler
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? Sezgin Tanrıkulu ne söyledi? Sezgin Tanrıkulu'na neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? Sezgin Tanrıkulu ne söyledi? Sezgin Tanrıkulu'na neden soruşturma başlatıldı?
Bakan Göktaş: “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz”
Bakan Göktaş: “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz”
Tokat’ta 480 dönüm alan imara açıldı
Tokat’ta 480 dönüm alan imara açıldı
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!