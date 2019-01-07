Karesi Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

Başkan Yücel Yılmaz ilçe ziyaretlerine Savaştepe ve Dursunbey ile devam etti. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, şehre hizmet için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Biz bu işe aklımızı ve gönlümüzü koyduk" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Seçim ziyaretlerine; Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Bigadiç, Sındırgı, Gönen, Manyas, Susurluk'un ardından Savaştepe ve Dursunbey ile devam eden Yücel Yılmaz'a AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir eşlik etti. İlk olarak Savaştepe'de AK Parti Savaştepe İlçe Teşkilatı ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve vekiller sonrasında ise Dursunbey'de AK Parti Teşkilatı ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın misafiri oldu.

AK Parti olarak kazanmaya odaklandıklarını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK Üyesi Yavuz Subaşı, "Birlik ve beraberliğimizi 31 Mart'ta başarı ile taçlandıracağız" dedi. AK Parti'nin milletin partisi olduğunu kaydeden Milletvekili Belgin Uygur, "Hepimizin ortak noktası AK Parti davası ve hizmet anlayışımız" derken Mutlu Aydemir ise "Türkiye'ye örnek olacak bir belediye başkan adayımız var. Adaylarımız netleştiğinde birlik ve beraberlik içerisinde sahada olacağız" açıklamasında bulundu. Milletvekili Mustafa Canbey ise 31 Mart'ta zafere ulaşacaklarını belirterek; Balıkesir'de AK Parti'nin hizmet bayrağının dalgalanmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Yılmaz, "Balıkesir övünülecek bir şehir olacak"

Balıkesir'e hizmetkar olmak için yola çıktıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'i iyi yönetirsek, okullarımıza değer verirsek, iş imkanı ve gelir düzeyini arttırırsak geriye göçü başlatırız. Biz istiyoruz ki insanlar kendi memleketlerinde kazancının, rızkının peşine düşsün. Tüm bunları başaracak formül bizim cebimizde. Hemşehrilerimizin hayatlarını zorlaştırmadan yaşam kalitelerini arttıracağız. "Ben Savaştepeliyim', "Ben Dursunbeyliyim" diyerek övüneceğiniz işler yapacağız" dedi.

Başkan Yılmaz, "Kendimi şanslı hissediyorum"

Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Yücel Yılmaz, "Biz bu işe akıl koyacağız, gönül koyacağız. Allah'ın izniyle görev yaptığımız 5 yıl içerisinde herkes farkı hissedecek. İnsanımızın yaşadığı yerde kaliteli ve hızlı hizmet almasını sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü beraber yol yürüdüğüm ve yürüyeceğim teşkilatlarım çok güçlü. Bize güvenin, teşkilatlarınıza güvenin, partinize güvenin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA