Balıkesir polisinden FETÖ operasyonu

Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir eski harp okulu öğrencisi Balıkesir'de yakalandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli emekli astsubay Edremit'te ve Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca aranmakta iken İstanbul'da yakalanan 1 müzahir kurum çalışanı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA