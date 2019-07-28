Balıkesir polisinden göçmen kaçakçılığı uygulaması

Balıkesir polisi il genelinde Göçmen Kaçakçılığı uygulaması yaptı. Polis uygulama sırasında 2 bin 047 şahsı sorgulanırken, 7 aranan kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 70 ekip ve 215 personelin katılımıyla uygulaması yaptı. Balıkesir il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen uygulama kapsamında 2 bin 047 şahsı sorgulanırken, 7 aranan kişi yakalandı. Polis ekipleri ayrıca 10 araca idari işlem uyguladı.

Kaynak: İHA