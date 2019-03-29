Balıkesir seçime hazır

Balıkesir'de 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre il genelinde 942 bin 88 seçmen toplam 3 bin 375 sandıkta oy kullanacak.

Balıkesir'de 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde il genelinde 942 bin 88 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti belirlemek için toplam 3 bin 375 sandıkta oy kullanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için YSK tarafından açıklanan kesin aday listesi Saadet Partisinden Selim Sait Terzioğlu, Bağımsız Türkiye Partisinden Barış Koçaş, Türkiye Komünist Partisinden Sinan Dalkılıç, Vatan Partisinden Osman Aydın Şahin , Adalet Ve Kalkınma Partisinden Yücel Yılmaz, Demokrat Parti'den Tuğba Güner, İyi Parti'den İsmail Ok, Halkların Demokratik Partisinden Ali Kenanoğlu, Demokratik Sol Parti'den Tamer Kanber ve Bağımsız aday Şuayyip Çetin Çiftçi'den oluşuyor.

En fazla seçmen Karesi, ez az seçmen Marmara'da

Seçimlerde 135 bin 578 kişi Karesi, 132 bin 95 kişi Altıeylül ve 118 bin 866 kişiyle Edremit en fazla seçmene sahip ilk üç ilçe arasında yer alıyor. Marmara 8 bin 1, Gömeç 10 bin 685, Balya ise 11 bin 525 kişi ile en az seçmene sahip ilçeler. En çok başkan adayının yarıştığı ilçeler arasında Karesi 9 aday ile başı çekerken, Altıeylül ve Ayvalık'ta 8, Gönen ve Sındırgı'da 7 aday belediye başkanlığı için yarışacak. 7 bağımsız adayın katıldığı belediye başkanlığı seçimlerinde Edremit ve Sındırgı'da ikişer aday ile en çok bağımsız aday çıkartan ilçeler arasında yer alıyor.

İlçelere göre seçmen ve sandık sayıları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre seçmen ve sandık sayılarının ilçelere göre dağılımında Altıeylül ilçesinde 132 bin 95 seçmen kurulan 433 sandıkta. Ayvalık'ta 56 bin 80 seçmen 181 sandıkta, Balya'da 11 bin 525 seçmen 60 sandıkta, Bandırma'da 115 bin 419 seçmen 369 sandıkta. Bigadiç'de 37 bin 892 seçmen 151 sandıkta. Burhaniye'de 45 bin 509 seçmen 152 sandıkta, Dursunbey'de 28 bin 896 seçmen 162 sandıkta, Edremit'de 118 bin 866 seçmen 369 sandıkta, Erdek'de 26 bin 848 seçmen 94 sandıkta, Gömeç'de 10 bin 685 seçmen 37 sandıkta, Gönen'de 59 bin 446 seçmen 232 sandıkta, Havran'da 20 bin 781 seçmen 73 sandıkta, İvrindi'de 26 bin 523 seçmen 114 sandıkta. Karesi ilçesinde 135 bin 578 seçmen 430 sandıkta, Kepsut'ta 17 bin 299 seçmen 90 sandıkta, Manyas'ta 16 bin 149 seçmen 75 sandıkta. Marmara'da 8 bin 1 seçmen 31 sandıkta, Savaştepe'de 14 bin 122 seçmen 78 sandıkta, Sındırgı'da 28 bin 952 seçmen 124 sandıkta ve Susurluk'ta 31 bin 422 seçmen kurulacak olan 120 sandıkta oy kullanacak. Balıkesir'de sabah saat 8'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Seçim güvenliği için tüm tedbirler alındı

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde 3 bin 27 polis ve 2 bin 134 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 161 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildiği açıklandı. Emniyet birimlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Balıkesir İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Doğalgaz Dağıtım ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri aldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA