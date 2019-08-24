"Balıkesir Teknokent" yüksek teknolojili üretim için açılışa hazır

Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 2001'de kurulmaya başlanan Teknokentler, girişimci, araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirerek yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sağlıyor.

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde 9 bin 970 metrekare kapalı alanda inşa edilen "Balıkesir Teknokent", ekim ayında hizmet vermeye başlayacak. Tesiste 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoran yer alıyor.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı, Teknokent'teki ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimcilik eğitimleri verileceğini söyledi.

Girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulacağını aktaran Balcı, "Firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilecek. Bununla birlikte proje çıktılarının patentleşme süreçleri yönetilecek. Balıkesir Üniversitesinin laboratuvar ve sosyal imkanlarından firmalarımız faydalanabilecek." dedi.

Balcı, Teknokentlerde firmaların vergi muafiyetlerinden yararlandığını hatırlattı.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle ortaya çıkan Ar-Ge ekosistemi sayesinde yazılım odaklı firmaların proje geliştirme kapasitelerini artırdığını vurgulayan Balcı, "Geldiğimiz noktada uzman personel planlaması ve tanıtım faaliyetlerini yürütmekteyiz. Teknokentimize ekimde başvuruları almayı düşünüyoruz. Başvuru tarihlerini, bunları belirledikten sonra ilan edeceğiz. Firmaların web sayfamızı takip etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Firmalara davet

Doç. Dr. Murat Erhan Balcı, üniversitelerdeki bilgi birikimi ve laboratuvar imkanlarının sanayinin yenilikçi projelerine destek vermesinin, teknolojinin ticarileşmesi anlamına geldiğini belirtti.

Bu noktada Teknokentlerin önemli bir rol üstlendiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Teknokentler, üniversite-sanayi iş birliğine uygun ortamlar oluşturmaktadır. Biz de Balıkesir Teknokent olarak bu durumu üst seviyelere ulaştırmak istiyoruz. Bu noktada üniversite ve sanayiyi bir araya getiren toplantılar düzenleyeceğiz. Üniversitemizde yer alan öğretim üyelerini firmalarla eşleştirme faaliyetleri düzenleyeceğiz. Balıkesir Üniversitesi son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu başarılarla Türkiye'nin yükselen değeri olmuştur. Firmalarımızı üniversitemizle iş birliği yapmaları için Teknokentimize davet ediyoruz."