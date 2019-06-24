Balıkesir Üniversitesi, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kuruluna ev sahipliği yaptı

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK),Yönetim Kurulu Toplantısı, Kurul Başkanı Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un başkanlığında, Balıkesir'de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısında, Üniversitelerarası Kurul'un güncel çalışmaları ve gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yönetim kurulu toplantısını Balıkesir'de gerçekleştirerek, kurul üyelerine üniversiteyi ve Balıkesir'i de tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "2019 yılı itibari ile başkanlığını yürütmekte olduğum Üniversitelerarası Kurul; yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak başta olmak üzere, kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Ben de Balıkesir Üniversitesi Rektörü olarak, akademik bir organ olan Üniversitelerarası Kurula,2019 yılı Ağustos ayına kadar başkanlık etmekteyim. Bizler bu toplantıyı Balıkesir'de yaparak, hem üniversitemizi hem de şehrimizi kurul üyelerimize tanıtma fırsatı bulmuş olduk. Toplantı sonrasında misafirlerimizi, Valimiz Ersin Yazıcı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz akşam yemeğinde ağırladık. Orada da yine Valimiz Ersin Yazıcı, toplantının şehrimizde yapılmasından duyduğu memnuniyetlerini bildirerek, kurul üyelerimizle yakından ilgilendi. Konuklarımız Balıkesir'den ve üniversitemizden memnun ayrıldılar. Bu anlamda da toplantıyı ayrıca faydalı bulmaktayım. Umuyorum ki bundan sonra da daha fazla akademik nitelikli organizasyona şehrimizde ve üniversitemizde ev sahipliği yapmaya devam ederiz" şeklinde ifade etti.

Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. İlter Kuş'un başkanlığındaki toplantıya;ÜAK Genel Sekreter V. Prof. Dr. Haldun Göktaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, B. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Mahmut Ak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yıldız Teknik üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer, Denklik Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Mevzuat Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Cemil Kaya, ÜAK Hukuk Müşaviri Fatma Kahraman ve ÜAK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Altun katıldı.

Kaynak: İHA