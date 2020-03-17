Balıkesir Valiliğinden hükümlülerin koronavirüs karantinasına alındığı iddiasına yalanlama:

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği, Balıkesir/Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilgili karantinaya alındığı şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Balıkesir/Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin koronavirüs (kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı" şeklindeki haber ve paylaşımlarla ilgili, resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesinin önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada devamında, asılsız şekilde sosyal medyadan paylaşarak halk arasında panik ve korku oluşturmaya yönelik paylaşım yapanlar hakkında da işlem yapılacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs (kovid-19) şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz ve tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. İlgili kurum ve kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmalar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda belirli aralıklarla değerlendirilmektedir."

Kaynak: AA