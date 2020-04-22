Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: "Sizler geleceğin Türkiye'sini oluşturacaksınız"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, vatandaşları 23 Nisan günü saat 21.00'de balkonlarından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet eden Yazıcı, "Biz koca yürekli bir aileyiz. Biraz umut biraz daha sabır. Elbet sokaklarımız, caddelerimiz yine cıvıl cıvıl olacak." ifadesinde bulundu.

Kutlama mesajında çocuklara da seslenen Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Vatanınıza ve milletinize duyduğunuz sevgiyle, ülkemizi her alanda en üst noktalara ulaştıracak çalışmalarınızla, sizler geleceğin Türkiye'sini oluşturacaksınız. Zamanı geldiğinde bizlerin, anne ve babalarınızın yerini sizler devralacaksınız. Aileleriniz ve büyüklerinizle birlikte, ben ve mesai arkadaşlarım, bu doğrultuda sizlere ihtiyaç duyacağınız her türlü destek ve yardımda bulunmaya hazırız."



Kaynak: AA