Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: "Sokağa çıkma mecburiyetimiz yoksa sokağa çıkmayalım"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısında bulundu.

Trafik Haftası kapsamında tren garı önünde düzenlenen trafik denetlemesine katılan Yazıcı, araç sürücülerine maske, kırmızı düdük ve emniyet kemeri kılıfı dağıttı.

Sürücüler trafik kurallarının yanı sıra yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlere de uyulması çağrısı yapıldı.

Vali Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'de bugüne kadar 800 civarında koronavirüs vakası görüldüğünü, 680 tanesinin tedavi olduğunu veya ayakta tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Virüs nedeniyle kentte 56 can kaybının yaşandığını ifade eden Yazıcı, "Dün itibarıyla yatan hasta sayısımız 68, yoğun bakımdaki hasta sayımız ise 7. 4 tane de entübe hastamız var. Kentte özellikle son 10 gündür günde 3-5 vaka, maksimum 10 vakayla adeta yatay bir seyir noktasına gelindi. İnşallah böyle devam ederiz. Benim ricam sosyal izolasyona uyalım. Sokağa çıkma mecburiyetimiz yoksa sokağa çıkmayalım." diye konuştu.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu da katıldı.

Kaynak: AA