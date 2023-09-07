Balıkesir yağmur ve sağanak yağışa hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü, 20 ilçede yağmur suyu hatlarında ve mazgallarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Balıkesir yağmur ve sağanak yağışa hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü, 20 ilçede yağmur suyu hatlarında ve mazgallarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevsim yağışlarının başladığı döneme girilmesi üzerine BASKİ ve itfaiye teşkilatları teyakkuza geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,yaz aylarının ardından mevsim yağışlarının başlaması üzerine 20 ilçede yağmur suyu hatlarında ve mazgallarda temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, (bugün) 07 Eylül 2023 tarihinde 15.00 ile 21.00 saatleri arasında Balıkesir'in merkez çevreleri ve güneydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda metrekareye 21 ile 50 kilogram yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Bunun üzerine sabah saatlerinden itibaren ivedilikle temizlenen mazgallar tekrar kontrol edilerek yağışlara hazır hale getirildi. Ani bir olumsuzluk durumunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç - gereç ve vidanjörleri 7/24 göreve hazır durumda bekletiliyor. Vatandaşlar acil bir durumda, 444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayarak Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabilirler.

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğleden sonra Balıkesir'in merkez çevreleri Altıeylül, Savaştepe ve güneydoğusunda Kepsut, Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı yerel olarak kuvvetli olması ve kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak etkisini devam ettirmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgâr gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Balıkesir yağmur ve sağanak yağışa hazır

Balıkesir yağmur ve sağanak yağışa hazır

Balıkesir yağmur ve sağanak yağışa hazır

Balıkesir yağmur ve sağanak yağışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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