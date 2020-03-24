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Balıkesir'de 1 milyon 500 bin metrekare alan dezenfekte edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 102 ekiple 1 milyon 500 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, afet durumlarında kullanılmak üzere...

Balıkesir'de 1 milyon 500 bin metrekare alan dezenfekte edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 102 ekiple 1 milyon 500 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, afet durumlarında kullanılmak üzere oluşturulan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezinde (BAKOM) incelemelerde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yılmaz, tüm ilçelerde ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların virüse karşı yeterince duyarlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na destek verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA




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