Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Altınova Mahallesi İskele mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirleyen İskele Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen C.B, M.S. ve H.A. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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