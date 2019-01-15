Balıkesir’de 13 kaçak Afgan yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri metruk bir binada 13 kaçak Afgan göçmenini yakaladı.

Edinilen bilgiye Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İvrindi ilçesi Gökçeyazı mahallesinde metruk bir binada yapılan aramada Afganistan uyruklu göçmen 8 erkek, 3 kadın ve 2 çocuk 13 düzensiz göçmen ile D.R. isimli organizatör yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işleme başlandı.

Kaynak: İHA