Balıkesir'de 186 bekçi göreve başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkez ve ilçelerinde 186 bekçi göreve başladı.

İlk mesailerinde vatandaşın olumlu tepkisiyle karşılaşan bekçiler, devriyeleri sırasında kent merkezindeki Çankaya ve Mekik Sokak'ta kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Kimlik kontrolü yapılan vatandaşlar, yıllar sonra bekçileri yeniden sokaklarda görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kimlik kontrolü yapılan Oğuz Tilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 yıl aradan sonra bekçileri aramızda görmekten memnun olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bundan sonra asayiş olayları biraz düşer." dedi.

Cengiz Dönmez ise bekçilerin geri dönmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bekçilerin sokaklarda olmaları bizim için huzur kaynağı sebebi. Artık sokaklarda kendimizi daha rahat hissedeceğiz." diye konuştu.

Bekçilere ilk mesai gününde polis ekipleri de yardımcı oldu.



Kaynak: AA