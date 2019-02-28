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Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.14'te merkez üssü Dursunbey olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,60 kilometre derinliğindeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA

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