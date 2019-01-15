Balıkesir’de 3 ilçede eğitime kar engeli

Balıkesir'in 3 ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir'in Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı dolayısı ile 1 gün ara verildi. Ayrıca, Dursunbey'in Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler kırsal mahalle okulları ile Kepsut ilçesinin Keçidere, İsaalan, Bükdere ve Serceören ilkokulları tatil edildi.

Kaynak: İHA