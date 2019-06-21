Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Küçükköy Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükköy Mahallesi'nin Badavut mevkisinde, şüpheli bulduğu bir panelvan aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, araçta, 14'ü kadın, 11'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Gruba organizatörlük yaptığı iddiasıyla da M.M, gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.



Kaynak: AA