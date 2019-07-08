Balıkesir’de 41 Afgan göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Çıplak Adası açıklarında bir şişme botla bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası’na gitmekte olan botu durdurdu.

Şişme botun içerisindeki 20’si çocuk, 9’u kadın olmak üzere toplam 41 Afganistan uyruklu göçmeni yakalayan ekipler, düzensiz göçmenleri Cunda Adası’na getirdi.

Burada insani yardımlar yapılan göçmenler daha sonra Çanakkale Göç İdaresine gönderildi.





Kaynak: AA