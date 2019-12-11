Balıkesir'de 51 artçı deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün 23:14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem gelmişti. Deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5,0 büyüklüğünde gerçekleşti. Vatandaşları sokağa döken depremin ardından Balıkesir'de 51 artçı sarsıntının meydana geldiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

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