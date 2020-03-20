Balıkesir’de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım kullanımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı risk gurubunda yer alan yaşlıların evde kalmaları için 65 yaş üstü vatandaşlara verilen ücretsiz kartları geçici olarak durdurdu. Yapılan bu kısıtlamanın virüse karşı yaşlıların evden çıkmamaları adına koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sağlık çalışanları kimliklerini göstererek belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Kaynak: İHA