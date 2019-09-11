Balıkesir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı.Keremköy Mahallesi'nde devriye gezen Gömeç Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinlik alanda bir grubun olduğunu fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen...

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı. Keremköy Mahallesi'nde devriye gezen Gömeç Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinlik alanda bir grubun olduğunu fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 42 Afganistan, 33 Pakistan ve bir Özbekistan uyruklu 76 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA



