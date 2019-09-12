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Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 8 yabıncı uyruklu gözetim altına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Badavut mevkisinde bir grup yabancı...

Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 8 yabıncı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Badavut mevkisinde bir grup yabancı uyrukluyu fark etti.

Jandarma, Afganistan uyruklu ikisi kadın, 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni karakola götürdü. İnsani yardımda bulunulan bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen İ.A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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