Balıkesir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı bölgesinde yabancı uyruklu bir grubun olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, buradaki 38 Afganistan uyruklu, Küçükköy Mahallesi'nde de 5 Filistin, 41 Suriye uyruklu olmak üzere 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör oldukları değerlendirilen H.E. ve M.K. gözaltına alındı.





Kaynak: AA