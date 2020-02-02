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Balıkesir'de Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında...

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen E.H.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA



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