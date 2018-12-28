Balıkesir'de akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye, Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde, akaryakıt tankerlerinin girdiği kantarların fişlerinde rüşvet verilerek oynama yapıldığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye, Ayvalık, Edremit ve Havran'daki devlet hastanelerine fuel oil kalorifer yakıtı taşıyan tanker şoförünün, kantar görevlisine rüşvet vererek fişlerde oynama yaptığını tespit etti.

Bu şekilde devlet kurumlarının defalarca zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine yakıt şirketinin yetkilisi N.T, tanker şoförü T.Ç, kantar görevlisi İ.B, söz konusu ilçelerdeki hastane görevlileri A.K, K.E, T.S, F.G. ve İ.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yetkilisi N.T. ve tanker şoförü T.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA