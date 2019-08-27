Balıkesir'de amatör müzik topluluğundan konser
BALIKESİR (AA) - Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneğince, Türk Sanat Müziği konseri verildi.Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, TRT sanatçısı şef Selim Gönüldaş yönetimindeki koro tarafından Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere...
BALIKESİR (AA) - Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneğince, Türk Sanat Müziği konseri verildi.
Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, TRT sanatçısı şef Selim Gönüldaş yönetimindeki koro tarafından Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.
Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere katılanlar zaman zaman şarkılara eşlik etti. Dernek Başkanı Funda Öztolan, konserde sunuculuğun yanı sıra korist ve solist olarak bazı şarkıları yorumladı.
Kaynak: AA
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