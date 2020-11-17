Balıkesir’de aranan 119 şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından il genelinde 01.11.2020-16.11.2020 tarihleri arasında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaparak gençleri zehirleyen suç örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar sonucunda; 51 bin 44 şahıs sorgulanırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 119 şahıs yakalanırken, 897 şahsa idari işlem yapıldı ve yakalanan şahıslara 1 milyon 40 bin 198 TL idari para ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında; 223 gram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu, 30 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 279 adet fişek ve 5 adet kesici delici alet ele geçirilirken, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.