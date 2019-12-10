Deprem mi oldu? Son depremler neler?

AFAD'ın web sitesindeki bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23.14'te Altıeylül'de 4.6 şiddetinde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

BALIKESİR ART ARDA SALLANDI

Saat 23.24'te 11.28 km derinliğinde, büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha gerçekleşti.

Ardından 23:27'de Kuşkaya'da 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 23:46'da ise 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

KIZILAY'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kızılay resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler #TürkKızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM TEKİRDAĞ’DAN DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı.

DEPREM TWITTER'DA 'TREND TOPIC' OLDU...

Depremin meydana gelmesinin ardından birçok Twitter kullanıcısı #deprem hashtag'i ile tweet attı. Kısa sürede Twitter'da 'Trend Topic' oldu...

Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntıyı böyle hissetti;

- Yorgunluktan sallanıyorum sandım, deprem olmuş, geçmiş olsun.

- Ayvalık sıkı sallandı.

- Balıkesir’de 5.0 şiddetinde bir deprem olmuş. Herkese geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın

- Hisseden herkese geçmiş olsun. Allah bu ülkeye bir daha deprem felaketi yaşatmasın...

- Bu sene ne kadar çok deprem oldu ya Allah'ım sen koru

- Manisa da deprem olmuş bursa İstanbul hissetmiş yoktur inşallah bir zarar, Rabbim beterinden korusun.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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