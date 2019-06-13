Balıkesir'de asayiş

BALIKESİR (AA) - Dursunbey ve Gönen ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Dursunbey ilçesi Hacıahmetpınarı Mahallesi'nde Ş.K'nin ev ve eklentilerinde 25 kök haşhaş bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ve 41 fişek ele geçirdi.

Gönen ilçesi Tırnova Mahallesi'nde ise M.Ş'nin ev ve eklentilerinde 112 gram esrar ile 20 kök haşhaş bitkisi bulundu.

Ş.K. ve M.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı.





- Uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan iki uyuşturucu satıcısının evine operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Ciel"in de kullanıldığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri D.A. ve M.K'nin üst aramasında ise 2 bin 678 ecstasy hap buldu.

Zanlılar gözaltına alındı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan diğer bir çalışmada 43 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu olayla ilgili S.C. ve H.İ.G. gözaltına alındı.





- Okul çevrelerinde denetim





Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretim yılını tamamlaması için okul çevrelerinde denetim yaptı.



"Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"nda, okullar ile çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satılan yerler, içkili mekanlar, şans oyunları bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerler kontrol edildi.

İl genelinde 132 ekip ve 394 personelin katıldığı çalışmalarda, 185 okul ve çevresi ile 398 umuma açık yer denetlenerek, 3 bin 2 kişinin bilgileri sorgulandı. Bazı suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, bir şüpheli ve iki iş yeri ile ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

Aynı uygulama kapsamında 363 servis aracı kontrol edilerek bunlardan 5'i hakkında sorumlulara toplam 5 bin 696 lira ceza kesildi. 3 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca bir kişiden, el yapımı tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.



Kaynak: AA