Balıkesir'de bin 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Bandırma ilçesinde durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada, bin 300 kilogram kaçak midye ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, şüpheli Z.A'nın Marmara Denizinden kaçak yollarla midye çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri,...

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Bandırma ilçesinde durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada, bin 300 kilogram kaçak midye ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Z.A'nın Marmara Denizinden kaçak yollarla midye çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması ve yasak yollarla çıkarılan midyelerin ele geçirilmesi maksadıyla yol kontrolü yaparak arama başlattı. Jandarma ekipleri, durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada bin 300 kilogram canlı midye ele geçirdi. Ele geçirilen canlı midyeler, görevliler tarafından denize bırakılırken şüpheliye bin 635 lira idari para cezası kesildi. Kaynak: AA



