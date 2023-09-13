Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı

Balıkesir'de öğrencilerin sağlıklı ortamlarda nitelikli bir eğitim almaları için çalışmalar sürdürülürken; özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrencilerin de eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim alabilmeleri için gerekli planlamalar...

İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı

Balıkesir'de öğrencilerin sağlıklı ortamlarda nitelikli bir eğitim almaları için çalışmalar sürdürülürken; özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrencilerin de eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim alabilmeleri için gerekli planlamalar yapılıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla Balıkesir'de; özel eğitim sınıflarında, özel eğitim okullarında, hastane ve evde eğitim gören bin 727 özel öğrenci eğitimlerine başladı. Her çocuğun özel yeteneği olduğu bilinciyle eğitim gören özel öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve personel iş birliği ile özverili çalışmalar yürütüyor. Özel çocuklar ve gençlerin yaşam becerilerini artırmak ve kaliteli eğitim almalarını sağlamak adına öğrencilere gereken destek sağlanıyor.

Eğitim için yapılan her yatırım ve harcanan emeğin çocuklarımızı aydınlatan birer meşaleye dönüştüğü inancıyla titizlikle planlanan çalışmalar sonucunda Balıkesir eğitim ailesine 3 "Özel Eğitim Anaokulu" kazandırıldı. Balıkesir Valiliği ve Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. arasında düzenlenen protokol ile, hayırsever tarafından eğitime verilen destekle Karesi ilçesine kazandırılacak olan "Özel Eğitim Uygulama Okulu" binasının inşaat çalışmaları da devam ediyor.

Yeni eğitim öğretim yılı için yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri yerinde görmek, okulların açıldığı ilk hafta dolayısıyla özel öğrencilerin özel anlarına ortak olmak ve eğitim yatırımlarının gelişimi hakkında bilgi almak isteyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; Karesi İl Özel İdare Özel Eğitim Uygulama Okulu, Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Karesi ilçesinde devam eden eğitim yatırımlarını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ile birlikte ziyaret etti.

Okul ziyaretlerinde sınıfları ve atölyeleri gezen Tatlı, öğrencilerin özen ve gayretle ürettikleri ürünlerle yakından ilgilenerek özel öğrencilerimizin etkinlik heyecanlarına ortak oldu. Yapımı devam eden "Özel Eğitim Uygulama Okulu" ile ilgili de inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı

Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı

Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı

Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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