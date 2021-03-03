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  3. Balıkesir'de bir garip kaza! Bu kez yaya alkollü çıktı

Balıkesir'de bir garip kaza! Bu kez yaya alkollü çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen 65 yaşındaki şahıs karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpmasıyla bir anda yola savruldu. Hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Öte yandan er zaman araç sürücülerin alkollü çıktığı kazada, bu kez yayanın alkollü olması dikkat çekti.

Balıkesir'de bir garip kaza! Bu kez yaya alkollü çıktı

Çayiçi Caddesi’nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki  Oğuzhan Ö. idaresindeki kamyonet, yolu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmekte olan emekli şahsa çarptı.

Polis yolda tedbir alırken, adının Celal E. olduğu öğrenilen şahıs hastaneye kaldırıldı. 65 yaşındaki yayanın alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Balıkesir'de bir garip kaza! Bu kez yaya alkollü çıktı

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