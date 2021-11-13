Balıkesir'de can acıtan kaza! Arda Alef ve dedesi Karani Misar karşıya geçerken otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre acı kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bandırma-Gönen karayolu, Buğdaylı Mahallesi mevkisinde oldu. Bandırma İMKB Anadolu Lisesi Bilişim Bölümünde eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi Arda Alef, okulların ara tatile girmesi nedeniyle Gönen ilçesinde yaşayan dedesi Karani Mimsar'ın (75) yanına gitti.

KARŞIYA GEÇECEKLERDİ

Dede torun, Alef'in minibüsten inmesinin ardından karşıya geçmek isterken Nedim Odabaş (54) idaresindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil ikiliye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede dede ve torunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından dede ve torunun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ŞOK GEÇİRDİ

Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken daha sonrasında ise gözaltına alındı.