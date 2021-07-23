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Balıkesir'de çıkan hortum, plajı birbirine kattı! Şemsiyeler havada uçtu! 3 yaralı

Turistik belde olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortum sahil şeridini birbirine katmaya yetti. Çıkan hortum sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de çıkan hortum, plajı birbirine kattı! Şemsiyeler havada uçtu! 3 yaralı

Balıkesir, Edremit ilçesi Turistik Altınoluk Mahallesi Yağcılar mevkiinde akşam saatlerinde dakikalar içinde başlayan rüzgar kısa sürede hortuma dönüşerek sahilde plaj bölgesinde etkili olan hortum şemsiyeleri ve şezlongları uçurdu.

UÇAN CİSİMLER ÇARPTI

Çıkan hortum sonrası yaşanan panik sırasında 3 kişi uçan cisimlerin çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılar müdahale bölgeye sevk edilen 112 ambulanslarında yapıldı. Yaşanan hortum ve yaşanan panik anları ise görüntülendi.

Balıkesir'de çıkan hortum, plajı birbirine kattı! Şemsiyeler havada uçtu! 3 yaralı

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