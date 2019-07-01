Balıkesir'de çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Erdek ilçesindeki çöplükte çıkan yangın nedeniyle 10 dekarlık zeytinlik zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Erdek ilçe merkezi ile Ocaklar Mahallesi arasında bulunan çöplükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin çevredeki zeytin bahçelerine sıçraması...

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