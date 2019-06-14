Balıkesir'de ciritçiler meydana çıktı

BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek Balıkesir Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları başladı.

Sındırgı ilçesinde panayır alanında başlayan müsabakaların ilk gününde, Sındırgı Akıncılar Cirit Spor Kulübü ile Sındırgı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü arasındaki gerçekleşen müsabakayı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü kazandı.

Çok sayıda Balıkesirli tarafından izlenen müsabakadaki mücadele büyük beğeni topladı.

Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda, Sındırgı Akıncılar Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü ve Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulüpleri kıyasıya mücadele edecek.

Kaynak: AA