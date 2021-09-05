AFAD'dan gelen bilgiye göre Balıkesir'in ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir neden sallandı 5 Eylül 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? BALIKESİR NEDEN SALLANDI 31 AĞUSTOS 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Balıkesir'in Edremit ilçesinde saat 14:13:51 sıralarında, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple, kentte bulunan Edremit ve Burhaniye ilçeleri sarsıldı.