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Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir neden sallandı 5 Eylül 2021?

Son dakika haberine göre Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD,, deprem büyüklüğünün 3.5 olduğunu açıkladı. Peki Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir neden sallandı 5 Eylül 2021?

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir neden sallandı 5 Eylül 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Balıkesir'in ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir neden sallandı 5 Eylül 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

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BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? BALIKESİR NEDEN SALLANDI 31 AĞUSTOS 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Balıkesir'in Edremit ilçesinde saat 14:13:51 sıralarında, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple, kentte bulunan Edremit ve Burhaniye ilçeleri sarsıldı.

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