Balıkesir'de deve güreşleri yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

150 Evler Mahallesi'ndeki eski kamyoncular kooperatifi araç park alanında yapılan güreşlere, Balıkesir'in yanı sıra Aydın, Çan, Ezine, Çanakkale, Bergama ve Dikili'den 120 deve ve sahipleri katıldı.

Güneşli havada gerçekleşen güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, develerin mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine ödül verildi.

Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı İsmail Dural, düzenledikleri organizasyona katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başta Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA