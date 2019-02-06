Balıkesir’de drone ile trafik denetimi yapıldı

Bursa-Balıkesir kara yolunda Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kural ihlallerinin tespiti için drone ile yapılan denetlemelerde hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa-Balıkesir karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile yapılan denetimle tespit edildi. Hatalı sürücülere cezai işlem uygulanırken kural ihlali yapmadığını öne sürerek itiraz eden sürücülere hataları drone tarafından tespit edilen görüntüler izletildi. Uygulama 10 kişiden oluşan 4 ekip ile gerçekleştirildi. Drone ile yapılan denetimlerde başta hatalı şerit değiştirme, hatalı sollama, büyük araçların sol şeridi işgal etmeleri, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmayanlar ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Uygulamaların sadece şehir içerisinde değil, şehirler arası yollarda bölge trafik mıntıkasında bulunan yerlerde de aynı denetimlerin hava şartlarının uygun olması halinde drone ile uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA