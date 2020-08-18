Balıkesir'de düğünlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilde iki hafta öncesine göre koronavirüs vakalarında artış gözlendiğini söyledi. Şıldak bu nedenle düğünler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları aldıklarını duyurdu.

Buna göre, düğünlerin 3 saatle sınırlandırılması ve müzik yayınlarının 23.00’te sonlandırılması kararlaştırıldı. 65 yaş ve üstü vatandaşların da, 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılması yasaklandı. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine girişlerine kısıtlama getirildi.

DÜĞÜNLERE GETİRİLEN YASAKLAR İLE İLGİLİ KARARLAR

Vali Şıldak: "Bulaş riskinin bu hastalıkta, bu salgında topluluklardan kalabalık ortamlardan kaynaklanması göz önüne alındığında, biz de elimizdeki durumu mercek altına aldığımızda düğünler konusunda bazı tedbirler almamız gerektiğini kararlaştırdık. Gerek salonlarda ve şehir ortamlarında gerçekleştirilen düğünler gerekse kırsal bölgelerimize sokaklarda ve köylerimizde, mahallelerimizde gerçekleştirilen düğünlerin 3 saatte sınırlandırılması kararını alıyoruz. Düğünlerin farklı aktiviteleri oluyor. Mümkün oldukça vatandaşlarımızdan; yemek, mevlit gibi bütün bu süreçleri mümkün olduğunca kısa, mesafe kuralına uyarak, çok daha duyarlı şekilde icra etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü düğün ortamlarından dolayı pek çok vakamız gelişti ilimizde. Bununda bilincinde olarak vatandaşlarımızdan özellikle ve özellikle düğünlere karşı hassas olmalarını, bu ortamlarda çok dikkatli olmalarını, kesinlikle maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Düğünler konusundaki 2’nci bir tedbirimiz müzik çalınmasının düğünlerde bütün düğünlerde saat 23.00 ile sınırlandırılmasıdır. 23.00 itibariyle müziğe son verilmesini kararlaştırdık. Ayrıca düğün konvoylarının da mümkün olduğu kadar az araçla yapılması ve araçların içinde yine mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususunun karara bağladık" dedi.

65 YAŞ VE ÜZERİNE GETİRİLEN KISITLAMA KARARLARI

65 yaş ve üzeri alınan karara ilişkinde açıklama yapan vali Şıldak, "Bir başka konu başlığımız 65 yaş ve üzeri yaş grubu büyüklerimize ilişkindir. Malumlarınız olduğu üzere, salgın sürecinin en başından itibaren devletimizin yaptığı en duyarlı davrandığı uygulamalardan biri büyüklerimizin, yani 65 yaş ve üzeri yaş gruplarının muhafaza edilmesi, onların bu hastalıktan korunmasına ilişkindir. Bu aşamada içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde 65 ve üzeri yaş grupları saat 10.00 ila 20.00 arasında sokağa çıkabilmektedir. Bu sokağa çıkma uygulamasına ilişkin herhangi bir saat sınırlaması getirmiyoruz. Sadece 2 sınırlama getiriyoruz. Düğünler ve pazar yerlerine ilişkin. Bu yaş grubumuzun düğünlere ancak 1’inci ve 2’nci derece akrabalık ilişkisi içinde olduğu düğünlere katılabilmelerine müsaade edilmesi. Bunun dışındaki düğünlerin katılmamaları yönünde karar aldık. Bu kararın da özellikle uygulanması konusunda duyarlık beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Pazar yerlerine ilişkin ise pazar yerlerinin en yoğun olduğu saatler olan 16.00’dan 20.00’ye kadar olan 4 saatlik zaman diliminde de pazarlara girişlerine ilişkin bu yaş grubumuza kısıtlama getiriyoruz" diye konuştu.