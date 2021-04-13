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  3. Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında son bir haftada 77 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında son bir haftada 77 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de Narkotik polisleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonlarında 77 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında son bir haftada 77 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 05.04.2021 - 11.04.2021 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Gönen, Susurluk, Bigadiç, Sındırgı, Havran, İvrindi, Burhaniye, Erdek ve Gömeç İlçelerinde 77 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 66 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 105 gram esrar, 54 gram bonzai, 68 gram metamfetamin, 10 gram skunk maddesi, 19 kök kenevir bitkisi, 49 gram kenevir tohumu, 488 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 4 bin 240 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında son bir haftada 77 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında son bir haftada 77 şüpheli gözaltına alındı

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