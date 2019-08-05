Balıkesir'de eski fabrika binasında yangın
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kullanılmayan bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, fabrikanın sabunhane bölümündeki söküm çalışmaları sırasında spiral taşından yayılan alevler, binadaki yağlı ahşap donanımlara sıçradı.Çevredekilerin...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kullanılmayan bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, fabrikanın sabunhane bölümündeki söküm çalışmaları sırasında spiral taşından yayılan alevler, binadaki yağlı ahşap donanımlara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.
Yangının ardından kullanılmayan fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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