Balıkesir'de feci kaza: 4 ölü, 42 yaralı!

Balıkesir'in Bandırma'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Kaza sonrasınbölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı