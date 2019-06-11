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Balıkesir'de feci kaza: 4 ölü, 42 yaralı!

Balıkesir'in Bandırma'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza: 4 ölü, 42 yaralı!

Balıkesir'in Bandırma'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Kaza sonrasınbölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı

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