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Balıkesir’de FETÖ operasyonları

BALIKESİR (AA)- Balıkesir’de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.Alınan bilgiye göre Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar...

Balıkesir’de FETÖ operasyonları

BALIKESİR (AA)- Balıkesir’de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli ilçede polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Bursa 2. Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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