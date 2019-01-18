Balıkesir’de FETÖ operasyonu: Biri polis 3 kişi yakalandı
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalandı.
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, haklarında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sorumlu, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli polis memuru ve Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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