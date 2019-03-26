Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Balıkesir il genelinde polis tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aranan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir merkezde, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli İnfaz Koruma Memuru Bandırma'da ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli astsubay yine Bandırma ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA