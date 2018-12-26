Balıkesir’de FETÖ’cü öğrenci tutuklandı
Balıkesir polisi FETÖ üyeliği suçundan aranan bir öğrenciyi yakaladı. Adli makamlara çıkarılan öğrenci tutuklandı.
Balıkesir polisi FETÖ üyeliği suçundan aranan bir öğrenciyi yakaladı. Adli makamlara çıkarılan öğrenci tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli öğrenciyi Balıkesir merkezde yakaladı. FETÖ'cü öğrenci sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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