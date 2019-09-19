Balıkesir'de "Gaziler Günü" etkinliği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz'ın çelenk bırakmasıyla başladı.

Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz, törende yaptığı konuşmada gazilere hitaben, "Sizler en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcisisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız." dedi.

Törene CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ilçe kaymakamları, askeri yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA