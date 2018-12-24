Balıkesir'de gıda zehirlenmesi şüphesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sınıf arkadaşlarının ikram ettiği şekerlerden yiyen 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda öğrenim gören bir kaynaştırma öğrencisi evinden getirdiği düğün şekerlerini teneffüste arkadaşlarına ikram etti.

Şekerden yiyen 40 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti rahatsızlığı yaşayınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Edremit ve Burhaniye devlet hastanelerine kaldırıldı.

Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kaynaştırma öğrencisinin evinden okula şeker getirip sınıfta arkadaşlarına ikram ettiğini belirterek, "Şekerden yiyen öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetleri olduğunu okul idaresine bildirmişler. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Şekerler tahlil için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çok şükür ciddi bir durum yok. Öğrencilerimizin durumları iyi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA